Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 19:06 - 21 Novembre 2018

Alle 12.30 di mercoledì 21 novembre vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti in una ditta di produzione piade di Bellaria per prestare soccorso a una operaia 40enne la cui mano è rimasta incastrata nell’impastatrice. I pompieri hanno armeggiato attorno al macchinario consentendogli di estrarre l’arto, mentre i sanitari l’hanno medicata e trasportata all’ospedale di Rimini. Fortunatamente le condizioni della donna non sono gravi.