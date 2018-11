Violenza alle donne, Novafeltria dice 'stop': partito il corso di difesa e tre conferenze

Attualità

Novafeltria

21 Novembre 2018

Nel mese dell’anno dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza alle donne, anche a Novafeltria è stato varato un programma che vuole approfondire la tematica nei suoi vari risvolti e offrire alle donne anche strumenti concreti di difesa.

Per il secondo anno consecutivo, dal 6 novembre è partito il corso di difesa personale con gli Istruttori dell’Arma dei Carabinieri Comando Provinciale di Rimini Compagnia di Novafeltria, a cui hanno preso parte una trentina di donne.

Inizia inoltre a breve il ciclo di conferenze che si svilupperà in tre incontri: il 30 novembre sarà dedicato alla figura delle donne maltrattate, in molti diversi modi, fisicamente e psicologicamente; il 6 dicembre sarà affrontato l’argomento degli uomini maltrattanti, cercando di capire le dinamiche che stanno alla base del fenomeno; l’11 dicembre parleremo di come i bambini subiscono ed assorbiscono la violenza tra adulti.

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne, i ragazzi della Consulta dei Giovani realizzeranno degli allestimenti a tema in alcune zone del paese.

Il Comune di Novafeltria ringrazia i professionisti che hanno dato la loro disponibilità a partecipare agli approfondimenti.