Misano premiata con la bandiera gialla della ciclabilità italiana

Attualità

Misano Adriatico

| 17:14 - 21 Novembre 2018

Assegnati a Milano i riconoscimenti ai primi 13 nuovi comuni dell’edizione 2019 che si affiancano alle 69 amministrazioni già nella rete dallo scorso anno. L’iniziativa intende riconoscere e valutare l’impegno delle realtà attive in politiche bike-friendly e in interventi concreti per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta



Questa mattina in una cerimonia che si è svolta alla Triennale di Milano nel corso della manifestazione “Urbanpromo Progetti per il Paese”, FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha consegnato le bandiere gialle della ciclabilità italiana ai rappresentanti dei primi 13 nuovi ComuniCiclabili 2019. Tra questi, il Comune di Misano Adriatico a cui sono stati riconosciuti 3 bike smile.



L’iniziativa FIAB-ComuniCiclabili intende riconoscere e valutare l’impegno delle realtà attive in politiche bike-friendly e in interventi concreti per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta, l’unica davvero sostenibile per le persone, le città e l’ambiente.

Il progetto si prefigge, parallelamente, di sostenere e accompagnare i singoli territori a fare sempre meglio per agevolare la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito, dagli spostamenti quotidiani di bike-to-work e bike-to-school al tempo libero, fino alle vacanze in sella.



L’attestazione di ComuneCiclabile è accompagnata da un punteggio (da 1 a 5 bike-smile) assegnato in base a diversi parametri di valutazione all’interno di 4 aree di intervento: mobilità urbana, cicloturismo, governance, comunicazione e promozione.



“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato – spiega il Vice Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni -. L’attestato che ci è stato consegnato oggi rappresenta il premio ad un progetto ambizioso che ci siamo prefissi ad inizio legislatura e cioè quello di sposare appieno il sostegno ad una mobilità sostenibile attraverso progetti, incontri, forum e attività che ci pongono a livello territoriale come un comune virtuoso. Misano è già impegnata e attiva su molti fronti: realizzazione di piste, istituzione di “zone 30”, creazione di percorsi guidati per accedere a scuola quali “pedibus”, attivazione del bike sharing e altre tra cui la redazione del Piano della Mobilità Urbana sostenibile”.





A sottolineare la progettualità del Comune di Misano in tema di mobilità sostenibile, è l’incontro previsto per domani, giovedì 22 novembre alle ore 15, presso la palazzina Bianchini del Comune di Misano Adriatico, il seminario su “Meno auto e più relazioni sociali”, a parlarne saranno Johan Heichelmann, esponente dell’Ambasciata danese delle biciclette, e Paolo Gandolfi, architetto e urbanista, promotore della legge sulla ciclabilità in Italia.