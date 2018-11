Rally Tuscan Rewind: la War Racing schiera Zelindo Melegari con la Subaru

Sport

Repubblica San Marino

| 16:56 - 21 Novembre 2018

Nel prossimo fine settimana in Toscana, a Montalcino e dintorni, andrà in scena la nona edizione del Tuscan Rewind Rally, che fresco di promozione al massimo campionato italiano rally, presenterà un parterre di piloti ed un percorso di indubbio valore in un evento dai mille ricordi e nuove suggestioni. Tanti i grandi campioni presenti ad iniziare dall’11 volte campione tricolore Paolo Andreucci, ma anche Simone Campedelli ed il greco Papadimitriou e tanti altri. Tantissimi anche i piloti sammarinesi, e anche vari team tra cui la War Racing onnipresente a queste competizioni e anche loro freschi vincitori del Gruppo N e classe N4 al recente Rally delle Marche con la Subaru portata in gara dal patron del team Stefano Guerra e l’esperto copilota titano Livio Ceci. In questa gara la vettura Subaru Impreza Sti verrà affidata al reggiano Zelindo Melegari, già cliente War da tempo che sarà coadiuvato nell’abitacolo dal bravo codriver Carlo Vezzaro, e come sempre tutto lo staff War Racing sarà gestito sul campo dall’espertissimo direttore sportivo Tiziano Meglioli. Ovviamente l’impegno sarà al massimo per poter riconfermare le già note e indubbie potenzialità della squadra sammarinese. La gara organizzata dalla Prosevent in collaborazione con Deltamania di Montalcino, si svolgerà nelle giornate di venerdi 23 e sabato 24 novembre in un percorso totale di 262 km di cui ben 100 di prove speciali che sono La Sesta, Badia Ardenga, Pieve a Salti, e la mitica Torrenieri- Castiglion del Bosco che con i suoi oltre 24 km sarà veramente determinante ai fini della classifica. Davvero un buon momento, come sempre del resto, per la War Racing che nel corso degli anni grazie ai suoi tecnici ( Matteo Babboni, Maurizio Pisi e Matteo Zammarchi) sono divenuti team di riferimento dell’intero panorama rallistico italiano ed internazionale.