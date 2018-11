Tartufo e formaggio di Fossa, a Mondaino un'altra domenica di festa con i sapori romagnoli

Eventi

Mondaino

| 15:46 - 21 Novembre 2018

Nonostante il clima della prima giornata di festa, che ha visto una pioggia incessante perdurare fino alle 16 del pomeriggio facendo registrare una scarsa affluenza, Mondaino si è comunque riscaldata grazie all’allegria delle persone presenti. Il freddo non ha scalfito l’immagine festaiola del paese: i partecipanti si sono scaldati mossi dal ritmo della musica proposta sotto i loggiati della piazza e dai passi dei ballerini presenti. I punti ristoro si sono riempiti e fino a sera il grande falò in piazza ha accolto avventori che si intiepidivano stringendo fra le mani vin brulè e castagne.

Domenica 25 sarà nuovamente protagonista il pregiato tartufo bianco –Tuber Magnatum Pico - e il formaggio di fossa. Alle 9.30 inizierà la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, giunta alla XVI edizione, con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato.



In mattinata, dalle 10, si potrà assistere alla sfossatura presso il Mulino della Porta di Sotto, vera e propria celebrazione della rinascita dei formaggi infossati l’estate scorsa nelle fosse mondainesi.



Per palati sopraffini, lungo le vie del Centro storico, si svilupperà il ricco mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato. Le numerose taverne daranno la possibilità di degustare i sani cibi della tradizione romagnola.



In Piazza Maggiore sarà possibile visitare l’esposizione Trattori Storici a cura del gruppo Amatori “La Ruggine Della Val Conca”.



Dalle ore 11.00 Tacabanda – Cantastorie Federico Berti, l’uomo orchestra suonerà diversi strumenti, canterà e danzerà per le vie del borgo.



Mentre dalle 12.00 i punti di ristoro saranno pronti ad accogliere gli ospiti con menù prelibati.



Dalle 15.00 in Piazza Maggiore si svolgerà lo spettacolo musicale di Miss Evelyn & Noi Duri Band per rivivere le magiche atmosfere Swing della New York degli anni 30 e le atmosfere della dolcevita italiana degli anni 50. Ad accompagnarli Lindy Garage, gruppo di ballerini di Lindy Hop, danza swing nata ad Harlem, New York, negli anni ‘30/’40 e ballata sulle note delle grandi orchestre swing.



Dalle 15:30 sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo si potrà assistere al concerto Silver and Gold: la voce di Sabrina Angelini accompagnata dalla chitarra di Luca Bernardi interpreterà brani della tradizione jazz anni ’50.



Ore 17 nel Salone del Durantino il comune di Mondaino, Assessorato alla Cultura, presenta la conferenza “Malatesta e Montefeltro: due grandi dinastie” a cura del Prof. Fabio Severi.



In occasione di Fossa Tartufo & Venere saranno presenti alcuni artigiani mondainesi che daranno dimostrazione della loro arte. Dislocati lungo delle vie del paese si troverà Milena Gasperini, mosaicista, che nelle due domeniche darà dimostrazione del suo lavoro e per chi volesse un breve corso che si svolgerà su richiesta chiamando il numero 335 8223483.



Sarà anche possibile visitare il Museo Paleontologico sito in Piazza Maggiore n.1, e il Museo delle Ceramiche, sito nel vicolo di Levante.