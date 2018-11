Cinema Grattacielo a Parigi, il 23 novembre il documentario di Marco Bertozzi sbarca anche in Francia

Attualità

Rimini

| 15:28 - 21 Novembre 2018

Cinema Grattacielo, il documentario di Marco Bertozzi dedicato al grattacielo di Rimini e ai suoi abitanti, sarà proiettato anche in Francia. In questi mesi il regista Marco Bertozzi è ospite all'Università del Quebec, come professore di cinema, ma nel weekend è atteso in Francia. "Cinema Grattacielo" sarà proiettato infatti venerdì 23 novembre, alle 19.30, all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Il regista, al termine della proiezione, sarà intervistato da Stefano Missio, della testata ildocumentario.it, e risponderà anche alle domande del pubblico.

LA SINOSSI. Ventisette piani, per 100 metri di altezza, eretto in pochi anni nel cuore della metropoli balneare romagnola sul finire degli anni Cinquanta ed inaugurato nei primi mesi del 1960, il grattacielo di Rimini oggi è un quartierone verticale abitato da una ventina di nazionalità differenti. La sua umanità e i suoi paesaggi sono scrutati in prima persona da uno dei suoi abitanti, in dialogo aperto con il grattacielo stesso, attraverso la voce sonnecchiante e sognante dello scrittore Ermanno Cavazzoni. Una riflessione autobiografica che si interroga sulle stesse forme del documentario contemporaneo.