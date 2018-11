Più verde, percorsi pedonali e area d'incontro, via Croce a Sant'Andrea in Casale si rifà il look

Attualità

San Clemente

| 14:56 - 21 Novembre 2018

“Attraverso la riqualificazione di Via Croce portiamo a compimento un’idea progettuale il cui obiettivo è creare uno spazio per l’attraversamento pedonale - tramite la realizzazione di alcuni percorsi e di un’area centrale pavimentata - immerso nel verde così da divenire a tutti gli effetti un punto d’incontro e relazione per la comunità di Sant’Andrea”.

“L’area oggetto dell’intervento - spiega l’Assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, Fabio D’Erasmo - copre un’estensione di quasi 1.500 metri quadrati ed è collocata tra la chiesa e il cimitero di Sant’Andrea in Casale. Le opere previste sono state ‘disegnate’ considerando, quale elemento cardine, la tutela del paesaggio in modo da perseguire finalità di preservazione dell’habitat naturale, mantenendo integra, accanto alle nuove piante messe a dimora, la maggior parte delle alberature ad alto fusto qui presenti”.

“La scelta dei materiali destinati alla costruzione dei percorsi pedonali e dell’area di sosta pavimentata è caduta su elementi in calcestruzzo architettonico di colore chiaro, delimitati da cordoli. E ciò con l’obiettivo di rispettare una certa continuità sotto il profilo visivo. Nella realizzazione del percorso che porta verso la chiesa verranno quindi inserite alcune murature a sostegno delle scarpate assicurandone la massima stabilità. Lungo le scarpate, ad ulteriore contenimento del terreno e del tracciato, poseremo poi una struttura concepita in moduli scatolari sempre di tonalità chiara”.

“Nel progetto originario - commenta D’Erasmo - non era previsto il parco - di quasi 300 metri quadrati - che realizzeremo invece lungo la carrabile a suo tempo accesso diretto alla Ceramica del Conca: e ciò a mitigazione dell’area produttiva occupata dallo stabilimento, nonché ad abbattimento dei livelli di CO2 nell’aria”.

“L’investimento complessivo si aggira sui 70.000 euro, ricavati dall’indennità per il disagio ambientale correlata all’attività del termovalorizzatore di Ca’ Raibano. Faccio un passo indietro: l’area di sostapavimentata verrà dotata di sedute ed altri componenti d’arredo impegnando fondi propri dell’Ente. Così come su tutta l’area andremo a valorizzare i singoli ambiti attraverso la posa di punti luce inseriti nel piano esecutivo e a nostro carico. La fine dei lavori è attesa in primavera. Rimane inteso che il progetto di Via Croce è solo il primo di un programma d’interventi più ampio ed articolato da completare, in questo quartiere, nella prossima legislatura”.