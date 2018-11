Cittadini di San Leo protagonisti sul palco del teatro, nella giornata contro la violenza alle donne

Eventi

San Leo

| 14:46 - 21 Novembre 2018

Domenica 25 Novembre 2018, alle ore 18.00, presso il Teatro del Palazzo Mediceo, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale e San Leo 2000 hanno il piacere di presentare il Gruppo Teatrale di San Leo nella commedia E se le donne..., scritta e diretta da Laura Falqui e Alba Piolanti, con scelte musicali e canto a cura di Rosanna Lidoni.

Con questo spettacolo Laura Falqui, saggista, drammaturga e specialista di arti visive, regista e interprete teatrale, e Alba Piolanti studiosa, scrittrice, lettrice attenta della realtà femminile, hanno voluto trasformare il tema del femminicidio in una celebrazione della vita e del nutrimento al cui centro sta la Donna con la sua avvolgente accoglienza, nell’espressione di una profonda, reciproca solidarietà, della libertà e della gioia di vivere. Il progetto ha consentito a uomini e donne del Comune di San Leo (e non solo) di ritrovarsi insieme ancora una volta, per approfondire con leggerezza un tema universale, proprio nel giorno che ricorda le numerose e tragiche vittime di una violenza che non si arresta.





Con la partecipazione di Clara Baroni, Cristina Bellini, Francesco Bogna, Patrizia Caponi, Francesco Deganello, Giuliana Flenghi, Giacomo Frulli, Marilisa Giri, Rosanna Lidoni, Cecilia Marchini, Francesca Mascella, Massimo Montanari, Nunzia Montanari, Anna Rita Nanni, Marco Perazzoni, Donatella Urbinati.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a testimoniare, con la propria presenza, l’affermazione di fondamentali valori di civismo e democrazia quali la parità di genere, il rispetto della persona, la libertà individuale, contro il dilagante fenomeno della violenza maschile sulle donne.