Strategie per imprenditori e professionisti, a 'Rimini Fattore Innovazione' decolla con successo

Attualità

Rimini

| 14:40 - 21 Novembre 2018

Strategie aziendali, modelli originali di pratica d’impresa, start up di successo, welfare ed etica, leadership e soprattutto incontro, confronto, condivisione.

È stato un decollo di successo quello di Fattore Innovazione la giornata di formazione per imprenditori e professionisti, ideata ed organizzata da 10 aziende del territorio (Webit, Zeitgroup, Botika, SimpleNetworks, Libertas, Izeos, Engynya, , Rubiko, Eshu Adv, Moab) che si è tenuta ieri, martedì 20 novembre, all’Aeroporto Internazionale Fellini di Rimini e San Marino.



Oltre 200 i partecipanti fa cui Imprenditori, manager, professionisti, ideatori di startup, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e giovani studenti.

Ricco il programma dell’evento: nella mattina due tavole rotonde e quattro speech hanno introdotto gli iscritti nelle varie tematiche; nel pomeriggio spazio alla pratica con ben 11 tavoli di lavoro per sperimentare in prima persona casi concreti su come migliorare le performance aziendali.

Originali ed innovativi i contenuti come ad esempio, Visual Thinking con il Disegno Brutto, Lego Serious Play, Crowdfunding e Agile Marketing.

25 i professionisti esperti di formazione intervenuti.



In una giornata dedicata alla formazione non poteva inoltre mancare l’attenzione alle scuole. Gli studenti dell’ITTS “O.Belluzzi – L. da Vinci” e dell’Istituto Tecnico Economico “Roberto Valturio” di Rimini, in uno spazio riservato a loro, hanno incontrato ed intervistato alcuni imprenditori sui principali temi del lavoro, sulle opportunità professionali offerte dal territorio e sulle figure maggiormente richieste dalle aziende.

Spazio anche alle nuove frontiere della tecnologia con la realtà virtuale di Giometti Cinema e Olosala con cui tutti i partecipanti hanno potuto cimentarsi.



Ad aprire i gate sono stati i saluti istituzionali di Leonardo Corbucci Amministratore Delegato Airiminum, Luca Pasini Consigliere Provincia di Rimini e Simone Badioli Vicepresidente Confindustria Romagna e Presidente Delegazione riminese Confindustria Romagna.



Questa edizione di Fattore Innovazione, patrocinata da Provincia di Rimini e Comune di Rimini, è stata sostenuta da importanti realtà aziendali della Romagna come ad esempio Gruppo Focchi e Bucci Industries.



“Fattore Innovazione – commentano gli ideatori del progetto - è il frutto della scelta che come imprenditori abbiamo fatto decidendo di superare individualismi e competizione per mettere a fattor comune esperienze, risorse, valori, entusiasmo. L’obiettivo era di creare qualcosa di utile non solo per noi, ma per tutto il territorio. Vedere così tante presenze, molte arrivate anche da fuori regione, dimostra che è stata la scelta giusta ed è il segnale che la condivisione è il valore aggiunto su cui investire”.