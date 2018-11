Tragedia nei boschi, va a caccia di tartufi ed è colpito da malore: muore 57enne di Verucchio

Cronaca

Verucchio

| 13:30 - 21 Novembre 2018

Tragedia a Montecodruzzo, nel comune di Roncofreddo, luogo in cui ha perso la vita un 57enne di Verucchio, sul posto alla ricerca di tartufi con il proprio cane. L'allarme, per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è scattato alle 8.40 di mercoledì 21 novembre. Gli amici dell'uomo, partiti con lui per poi dividersi nelle varie "macchie" alla ricerca del tartufo, non vedendolo rientrare hanno iniziato le ricerche, trovandolo accasciato a terra e privo di sensi: hanno così dato l'allarme. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del 57enne. Tre le squadre del Soccorso Alpino intervenute per il recupero della salma, che si trovava in un luogo impervio, 60 metri sotto il sentiero che conduce alla strada. C'è stato anche un malore per un amico della vittima, forse scosso dalla tragedia, durante le operazioni di recupero della salma: il medico del Soccorso Alpino gli ha prestato soccorso, fortunatamente non si è trattato di nulla di grave.