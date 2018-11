Inaugurazione clinica HDental di Rimini, ai presenti dalle 16 una visita gratuita e un gadget omaggio

Attualità

Rimini

| 13:12 - 21 Novembre 2018

A pochi giorni dall’apertura al pubblico, la Clinica Odontoiatrica HDental di Rimini in Via Caduti di Marzabotto 6, è pronta per l’inaugurazione ufficiale che si terrà venerdì 23 novembre.

In occasione della giornata inaugurativa, HDental Rimini offre al pubblico che si presenta in clinica a partire dalle ore 16.00 una prima visita gratuita, il 25% di sconto sul piano di cura e un gadget in omaggio.

Successivamente alle ore 18.30 è in programma il taglio nastro cui prenderanno parte autorità locali, e seguirà un momento riservato a medici, farmacisti per la presentazione dell’equipe medica, la visita agli spazi e all’area clinica dotata di 3 riuniti odontoiatrici e infine Dj Set con aperitivo.

HDental Rimini è una vera e propria clinica odontoiatrica con uno staff paramedico e un’equipe di dentisti altamente qualificati coordinati dal Direttore Sanitario Dott. Dario Basile-medico odontoiatra, che offre soluzioni sanitarie complete in tutte le specialità dell’odontoiatria: dagli impianti dentali all’ortodonzia per i bambini.

Lo staff medico della Clinica Hdental di Rimini è composto di professionisti selezionati per competenza, professionalità ed esperienza, ciascuno specializzato in una particolare branchia dell’odontoiatria.

Come accade per tutte le cliniche HDental presenti sul territorio nazionale, in totale 16 aperte al pubblico e 5 in prossima apertura, ogni medico di Hdental Rimini segue con puntualità i programmi per l’aggiornamento professionale secondo le direttive della ECM (Educazione Continua in Medicina) e corsi di formazione sponsorizzati dall’Azienda.

Il centro odontoiatrico HDental di Rimini è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 20.00.