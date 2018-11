Colpo da mille euro alla tabaccheria di Cattolica: subito arrestato il rapinatore tradito dall'abbigliamento

Cronaca

12:30 - 21 Novembre 2018

Arrestato dai carabinieri dopo meno di un’ora dal colpo l’autore della rapina ad una tabaccheria-negozio di via Garibaldi con bottino di mille euro. Si tratta di un 35enne originario della provincia di Napoli già con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Armato di una pistola senza tappo rosso, che solo poi si scoprirà giocattolo – una Beretta 92 simile a quelle in dotazione alle forze dell’ordine - travisato con occhiali da sole, vestito con una felpa con cappuccio su cui era stampato un numero in colore arancione. L’allarme immediato della titolare del negozio unitamente alle immagini delle telecamere hanno permesso ai carabinieri di individuare tempestivamente il rapinatore che era vestito ancora come al momento del colpo, con le stesse scarpe e addosso il contante. L’uomo è in carcere in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.