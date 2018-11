Volley serie C San Marino, Titan Services in trasferta a Ravenna, ragazze in casa contro Cattolica

Sport

Repubblica San Marino

| 12:10 - 21 Novembre 2018

Serie C maschile. Dopo la sconfitta interna con il Cesena di sabato scorso, la Titan Services riparte affrontando venerdì 23 in trasferta la Consar Ravenna che finora ha raccolto un solo punto in tutto il campionato. La classifica racconta di una netta spaccatura fra le prime sette squadre che, dopo sole quattro giornate, hanno già cinque punti di vantaggio sulle ultime cinque. “E’ un po’ presto per dire che esiste una spaccatura definitiva perché bisogna valutare il calendario e vedere “chi ha incontrato chi”. La verità sui valori in campo verrà fuori non prima di metà campionato. – Dissente Stefano Mascetti, coach della Titan Services. - Non andremo di certo a Ravenna a cuor leggero. La Consar è una squadra di giovani dalle ottime prospettive e fisicamente ben messi; giocatori che potremmo vedere in Superlega tra qualche anno. Ora possono peccare d’esperienza ma miglioreranno nel corso del campionato. Quindi, non dobbiamo lasciarli giocare e non dobbiamo sfidarli sul piano della potenza. Piuttosto, dobbiamo stare attenti a commettere pochi errori e a giocare con estrema attenzione. Due settimane fa hanno perso col Bellaria per 3 a 2 al tie-break e questo risultato ci dice che non faremo una passeggiata”. L’infermeria è vuota se si esclude il solo Bernardi, fermo ai box per l’incontro di venerdì prossimo.

CLASSIFICA. Conad San Zaccaria 15, Plastorgomma Sassuolo 12, Dinamo Bellaria 10, Titan Services 9, Hipix Modena 8, Cesena 8, Pagnoni Marignano 8, Carpi 3, Spem Faenza 2, Consar Ravenna 1, Foris Index Conselice 1, Cesenatico 1.

PROSSIMO TURNO (5^ giornata). Venerdì 23 novembre ore 21.15 a Ravenna: Consar Ravenna - Titan Services.

Serie C femminile. Le ragazze della Banca di San Marino giocano sabato 24 al Pala Casadei di Serravalle contro il Cattolica, nel derby forse più atteso di tutta la prima parte del campionato. “Abbiamo bisogno di fare punti. – Chiarisce subito Fabio Palazzi, allenatore delle Titane. - La squadra in allenamento c’è, fa vedere buone cose e questo mi dà fiducia. Psicologicamente le ragazze sono cariche e hanno voglia di far bene. Il Cattolica è una squadra giovane e promettente. L’esito della partita dipenderà molto da noi: se riusciremo a tenere un alto livello di gioco per più tempo di quanto siamo riuscite a fare finora, ci prenderemo le nostre soddisfazioni”. L’infermeria è vuota e tutte le giocatrici sono a disposizione.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 17, La Greppia Cervia 15, Castenaso 14, Libertas Massavolley 12, Claus Forlì 10, Teodora Ravenna 9, Retina Cattolica 8, Maccagni Molinella 7, Flamigni San Martino 5, Gut Chemical Bellaria 4, Banca di San Marino 3, Pontevecchio Bologna 3, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (7^ giornata). Sabato 24 novembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Retina Cattolica.

Nella foto: Matteo Bernardi sarà assente nella trasferta di Ravenna.