Riminesi in auto ogni giorno per più di un'ora in mezzo al traffico: i dati della ricerca Unipolsai

| 12:07 - 21 Novembre 2018

I riminesi trascorrono in media un'ora e 20 minuti in auto macinando 39 km al giorno; utilizzano la macchina ogni anno per 282 giorni percorrendo 10.981 km di cui il 3,99% di notte. È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 3,5 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai.

In occasione della quinta edizione dell’Osservatorio, UnipolSai ha confrontato i dati del 2013 con quelli del 2017 al fine di analizzare e individuare su un ampio periodo di tempo, le variazioni dei trend e delle abitudini degli italiani e dei toscani al volante in un arco temporale caratterizzato dalla ripresa economica.

L’unica provincia in cui l’esperienza al volante risulta più “faticosa” è Rimini che ha una velocità media di 29,2 km/h, inferiore, seppur di poco, anche alla media nazionale (29,2 km/h), dato che si spiega con gli elevati flussi di traffico registrati nei mesi estivi.