Adozione, le letture dell'attesa. Incontro al Centro per le Famiglie di Rimini

| 11:48 - 21 Novembre 2018

Venerdì 23 novembre, dalle ore 20.30, al Centro per le Famiglie del Comune di Rimini (piazzetta dei Servi 1 – Rimini) avrà luogo il primo di un nuovo ciclo di incontri organizzato dall’associazione di volontariato “I colori dell’adozione” aventi per protagonisti i libri e le letture che possono aiutare ad avvicinarsi e crescere in quella speciale forma di genitorialità che è quella adottiva.

Il primo appuntamento di "Leggi che ti passa" è dedicato all'attesa che nell’adozione si traduce molto spesso in un lungo, lunghissimo periodo, spesso afflitto da ansie e frustrazioni.

Lo stile, che contraddistingue l’associazione ed anche l’incontro, è quello del dialogo tra pari, la cui guida e conduzione questa volta sarà affidata ad un’esperta libraia, nonché madre adottiva, con la quale verrà esaminata una selezione di libri utili per meglio comprendere la genitorialità adottiva, ma anche per avvicinarsi ai paesi e alle culture di origine dei bambini provenienti da adozione internazionale.

La serata è aperta alle coppie che hanno il decreto, a coloro che hanno dato mandato ad un Ente e stanno attendendo l'abbinamento, e anche a chi è già genitore adottivo, ma vuole qualche spunto per approfondire il paese d'origine del proprio figlio.

L’incontro si svolgerà venerdì 23 novembre, dalle ore 20.30, presso il Centro per le Famiglie di Rimini, sarà ad ingresso gratuito ed aperto a tutti coloro che sono interessati all’argomento.

Per informazioni e prenotazioni: info@icoloridelladozione.org - 3392465271

L’Organizzazione di Volontariato “I colori dell’adozione” opera da poco più di un anno nel territorio della provincia riminese promuovendo la cultura dell’adozione all’interno della società e sostenendo le famiglie adottive attraverso incontri ed eventi finalizzati al confronto reciproco.