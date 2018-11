Salute e benessere femminile, se ne parla a Rimini con esperti e le volontarie di Adocm Crisalide

Attualità

Rimini

| 11:46 - 21 Novembre 2018

Salute personale e salute del pianeta. Due temi connessi, le cui implicazioni sono ancora da indagare. Molti sono gli interrogativi sulle sostanze usate in agricoltura, sui prodotti che possono essere cancerogeni o presumibilmente tali.

Ecco perché le volontarie dell’associazione Adocm Crisalide promuovono la conferenza “Salute e benessere femminile” sabato 24 novembre alle 9, appuntamento ospitato nella sala Auser in via Caduti di Marzabotto 30, a Rimini. Relatrice dell’incontro aperto alla cittadinanza è Daniela Sciarra, responsabile nazionale per il settore agroalimentare di Legambiente, profonda conoscitrice di fitofarmaci e cambiamenti climatici.

La relazione, dal titolo “Cibo e ambiente. Buone pratiche per la salute del pianeta” mette sotto i riflettori diversi temi: interdipendenza tra biodiversità e qualità della vita, ogm e principio di precauzione, la filiera alimentare e la presenza di prodotti chimici, orientamenti recenti dell'Unione europea e pressione delle lobby dei fitofarmaci. Obiettivo è dare del tema cibo una lettura innovativa e stimolante, in chiave attuale.

L'associazione Crisalide da tempo opera in campo sanitario sul fronte della prevenzione allo scopo di inibire, per quanto possibile, eventi tumorali o eventuali recidive.

Favorisce occasioni di tipo informativo e formativo e, in linea con le indicazioni della ricerca attuale, promuove stili di vita virtuosi quali la costante attività motoria e corretti regimi alimentari. Questa conferenza rientra in un ciclo di appuntamenti dedicati a temi di utilità per le donne operate di tumore al seno e per tutti i cittadini interessati.

L’incontro è gratuito e non è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni: tel. 0541 787077 - 380 7542763