Prove di carico sui ponti del torrente Ausa a Rimini, ecco chiusure ed orari

| 10:57 - 21 Novembre 2018

Per consentire lo svolgimento delle prove di carico sui ponti del torrente Ausa nella giornata di martedì 27 novembre saranno chiusi al traffico veicolare i ponti delle vie Barattona e Aldo Moro dalle ore 14 alle ore 17 e di Via del Capriolo, Via Covignano e Via Marecchiese dalle ore 18, sempre di martedì 27, alle ore 1 di mercoledì 28 novembre.

L’ordinanza, oltre alla possibilità di proroga in caso di sospensioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche e per cause di forza maggiore, prevede l’apposizione dei divieti di sosta su ambo i lati della strada, nonché restringimenti di carreggiata, sulla strada di cui sopra, in base allo stato di avanzamento dei lavori.