Giornata contro la Violenza sulle Donne, le iniziative a San Giovanni in Marignano

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 10:55 - 21 Novembre 2018

Il Comune di San Giovanni in Marignano, da sempre sensibile alle tematiche per il femminile, propone anche per il 2018 una serie di iniziative per la Giornata contro la Violenza sulle Donne, volte a sensibilizzare, promuovere il dialogo, il confronto ed investire su una cultura del rispetto.

Si parte sabato 24 e domenica 25 novembre con uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro dei Cinquequattrini, che ha fatto del femminile il protagonista della propria ricerca ed azione teatrale. Lo spettacolo STRIX anno C_Tempo_Reo, nato in occasione di una delle passate edizioni de La Notte delle Streghe, viene riproposto al Massari all’interno del progetto #trentannistreghe, per la capacità di interpretare il presente con la lente del passato. Lo spettacolo ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà anche l’occasione per presentare alla cittadinanza il Cav, Chiama Chiama, sportello antiviolenza del Distretto di Riccione.

Gli eventi continuano venerdì 30 con “Incontri di tutt’altro genere (special edition)” evento promosso dal CAV stesso, una conversazione aperta che ironizza sui i pregiudizi di genere. Anche nel 2018 viene poi riproposta a tutte le realtà associative e commerciali marignanesi la Campagna del Fiocco Bianco, che a San Giovanni ha conosciuto numeri sempre importanti. Da gennaio 2019, inoltre, nelle domeniche mattina de Il Vecchio e l’Antico, verranno riprogrammati gli sportelli informativi sui servizi territoriali al femminile, in collaborazione con forze dell’ordine, associazionismo e istituzioni.

Affermano l’Assessore alla Cultura Michela Bertuccioli e la consigliera delegata alle Pari Opportunità Carlotta Ruggeri: “L’Amministrazione Morelli è costantemente operativa sulla sensibilizzazione al tema della violenza di genere e sulla promozione della cultura del rispetto. Come politici e come cittadini, dobbiamo essere trasmettitori di valori di civiltà, riconoscendo il valore dell’altro come persona e sapendone cogliere la differenza come opportunità e non come ostacolo. Le esperienze che proponiamo partono dalla convinzione che sia fondamentale mantenere all’interno della comunità punti di apertura al dialogo, ascolto e riflessione, per poter cogliere insieme la complessità del tema ed essere opportunità vera e operativamente efficace per chi si trova in difficoltà”.

Ecco nel dettaglio tutti gli eventi:

MINI RASSEGNA TEATRALE

Sabato 24 e Domenica 25 novembre ore 21.00 Teatro "A. Massari"

STRIX, Anno C_tempo Reo,

spettacolo a cura di Teatro Cinquequattrini

Abstract: La caccia alla streghe è cominciata. Siamo nel tardo Medioevo. Partendo da una realtà storica, ripercorriamo in modo teatrale la via dell’Inquisizione, non mancando di sfiorare il confine tra magia, credenze popolari, abuso di potere, e chiedendoci: chi sono le streghe della modernità ? Perché tante donne subiscono violenza? Prendendo liberamente spunto dal libro “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés, ci soffermiamo sul perché le donne, ancora oggi, vengano perseguitate, torturate e usate come capro espiatorio. Perché non corrispondono ad un immaginario collettivo o vivono fuori dalle regole tacitamente concordate dalla gente della comunità? Il periodo storico dell'Inquisizione ha nessi col mondo contemporaneo: il femminicidio è una triste realtà dei nostri tempi. Anagrammando CONTEMPORANEO = ANNO-C-TEMPO-REO, possiamo dire che l’oggi è , con tutta probabilità, un tempo colpevole.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti!

Nella serata del 24.11 sarà presente anche Chiama Chiama - CAV Distretto di Riccione.

Incontri di tutt'altro genere - special edition

Venerdì 30 novembre alle ore 21.00 presso la Sala del Consiglio, il Centro Antiviolenza Donne Chiama Chiama - CAV Distretto di Riccione, in collaborazione con il collettivo Pinkabbestia e il comune di San Giovanni in Marignano, sono liet* di presentarvi e invitarvi ad un Talk Show dal vivo aperto a tutti e a tutte, una serata divertente per parlare con ospiti speciali! Prima ospite, Michela Zucca: antropologa, ricercatrice, scrittrice e fondatrice dell'associazione Shervood. Secondo ospite, nonchè Padrino di "incontri di tutt'altro Genere -special edition" Giacomo Pacassoni: Giacomo Pacassoni, classe 1981, è un giovane medico riminese, specializzato in medicina del lavoro.

Anche quest'anno viene riproposta la Campagna Fiocco Bianco: invitiamo dunque singoli cittadini, associazioni, realtà e commercio a posizionare un fiocco bianco presso la sede in cui sono attivi, così da testimoniare la presa di posizione contro la violenza alle donne.

Da gennaio 2019, in occasione de Il Vecchio e l'Antico ripartiranno le postazioni informative in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, per informare le donne di opportunità, sportelli...un veicolare un messaggio