Santarcangelo, tabaccheria della Coop la Fornace devastata dai ladri: danni ingenti

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:18 - 21 Novembre 2018

Commercianti ancora presi di mira dai ladri. Stavolta a essere visitata dai malviventi è stata la Cartoleria Il Paese Dei Balocchi all'interno della Coop la Fornace a Santarcangelo di Romagna. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.

I ladri, verso le 2, hanno sfondato la vetrina utilizzando come ariete un camioncino aprendosi un varco in una parete vetrata e, in un lampo, sono entrati nel negozio dove hanno fatto razzia di quanto c'era a portata di mano. A sparire sono stati contanti, sigarette, tabacchi e altri oggetti. I titolari sono giunti nel giro di poco nel negozio, allertati dall'antifurto facendo l'amara scoperta. L'attività commerciale è aperta da poco tempo. La rabbia e l'amarezza dei titolari non solo per il grave furto subito ma anche perché i malviventi hanno completamente devastato il negozio, buttando tutto per aria, mettendo a soqquadro ogni angolo. Il conteggio dei danni è ancora in corso. Sull'episodio indagano i Carabinieri che acquisiranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.