Rimini Calcio, risoluzione consensuale col centrocampista Serafini. Monza: preso l'ex Cittadella Lora

Sport

Rimini

| 23:49 - 20 Novembre 2018

Il Rimini comincia a sfoltire la rosa. Va cin questa direzione la risoluzione consensuale del rapporto con il centrocampista Matteo Serafini, arrivato su indicazione di mister Righetti la scorsa estate dalla Fya Riccione (Eccellenza) che naviga in una delicata posizione di classifica. Serafini è tra coloro che non hanno ancora assaggiato il campo in campionato Probabile che il primo rinforzo della società della Perla Verde sarà proprio Serafini per la gioia del nuovo tecnico Lorenzi. Al calciatore il ringraziamento della società per la serietà sempre dimostrata in questi mesi e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni.

Il Monza ha ingaggiato il centrocampista Filippo Lora, classe 1993. Cresciuto nel Milan, ha poi indossato la maglia del Cittadella per 5 stagioni (4 in serie B e 1 in serie C). Lora ha sottoscritto con il Club biancorosso un contratto biennale.