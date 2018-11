Auto parcheggiata al centro della strada mentre proprietario fa colazione al bar. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 18:20 - 20 Novembre 2018

Continuano ad arrivare in redazione segnalazioni di utenti per i sempre più frequenti 'parcheggi selvaggi' a Rimini. L’ultima istantanea fotografica arriva da Via Aurelio Saffi nel centro di Rimini. La fotografia è di un nostro lettore che mostra quanto accaduto martedì mattina: un’auto in sosta in mezzo alla carreggiata, con la comodità di essere vicino all’ingresso del bar pasticceria, dove il proprietario fa tranquillamente la colazione. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.