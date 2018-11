Calcio Eccellenza: la Marignanese attende la Fya Riccione. 'Squadra di livello, da non sottovalutare'

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:13 - 20 Novembre 2018

Si sta confermando come una delle formazioni di livello di questo girone di Eccellenza la Marignanese di mister Lilli. I suoi ragazzi, dopo aver rifilato ben cinque reti al Sanpaimola, sono attesi dal recupero infrasettimanale contro la Fya Riccione, gara in programma domenica ma posticipata per via dell’indisponibilità di alcuni nazionali sammarinesi: i gialloblu, con una vittoria, possono agganciare il Castelfranco al secondo posto in classifica, mentre i cugini riccionesi, attualmente penultimi, sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Un match che si preannuncia molto interessante, con due squadre che si affronteranno per cercare di portare a casa la posta in palio. “Ci siamo allenati bene - attacca mister Simone Lilli - sfruttando questi giorni in più per preparare la partita ancora meglio. C’è tanto entusiasmo e la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di bello e di importante. Siamo pronti per giocare il derby, che è sempre una partita speciale: dovremo scendere in campo con concentrazione e con l’atteggiamento giusto, visto che ci troveremo davanti una squadra che sta attraversando un momento difficile, ma che può contare su giocatori di livello il cui valore può venir fuori da un momento all’altro.

Vogliamo avere continuità nei risultati, dato che ogni giorno ci impegnano duramente in allenamento: per fare questo, servirà concentrazione e la giusta mentalità, per portare a casa i tre punti”.