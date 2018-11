Università, al Campus di Rimini l’Open Day per scegliere il futuro

Attualità

Rimini

| 17:10 - 20 Novembre 2018

"Farsi un’idea per scegliere il futuro": è l’Open Day del Campus di Rimini dell’Università di Bologna, in programma giovedì 22 e venerdì 23 novembre, nell’Aula Magna di Via Angherà 22 a Rimini. Un evento che, giunto alla sua undicesima edizione, apre le porte del Campus agli studenti delle Scuole Superiori per due mattinate dedicate alla presentazione dei Corsi universitari presenti a Rimini.



A partire dalle 8,30 i docenti del Campus, affiancati da studenti e neolaureati, accoglieranno le future matricole offrendo una panoramica dei corsi e presentando i servizi e le opportunità disponibili in ambiente universitario. Gli incontri consentiranno anche di approfondire il rapporto tra formazione universitaria e mercato del lavoro, analizzando esempi concreti e casi studio collegati ai diversi Corsi di laurea.



L'offerta formativa del Campus di Rimini sta assumendo sempre di più una connotazione internazionale. Tra i 19 corsi di studio, triennali e magistrali, presenti attualmente a Rimini, cinque sono corsi internazionali interamente in lingua inglese. A questi si aggiungono due corsi che propongono curricula con lezioni in inglese. L’offerta formativa presentata si riferisce al corrente anno accademico 2018-2019 ed è consultabile nella versione completa sul sito del Campus di Rimini.



“Farsi un’idea per scegliere il futuro” si inserisce tra le numerose attività di orientamento volte a favorire una scelta consapevole del percorso formativo promosse dal Campus di Rimini, come ad esempio gli incontri con le classi V e IV svolti presso le scuole del territorio, finalizzati alla conoscenza del sistema universitario italiano e dell’intera offerta formativa dell’Ateneo di Bologna.



Confermata anche per quest’anno la possibilità per studenti con DSA o disabilità ed i loro familiari, di incontrare il Servizio per studenti con disabilità e DSA di Ateneo, nel primo pomeriggio del giorno 22 novembre. Un momento appositamente dedicato per conoscere i servizi e gli strumenti messi a loro disposizione durante il percorso universitario e per confrontarsi direttamente con i referenti, nell’ottica della maggiore inclusione possibile.



L’Open Day è aperto a tutti gli studenti interessati, che si potranno presentare, previa registrazione online, presso l’Aula Magna di via Angherà 22 dalle 8,30 alle 13,30, seguendo i programmi proposti nelle due giornate.