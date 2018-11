Terrore in una tabaccheria, entra armato di pistola e fugge con mille euro in pieno giorno

Cronaca

16:42 - 20 Novembre 2018

E' entrato in pieno giorno in una tabaccheria, armato di pistola, per rapinarla. Un individuo, con un cappuccio alzato e occhiali da sole, ha fatto un'irruzione solitaria intorno alle 14 alla tabaccheria di via Garibaldi a Cattolica, minacciando la titolare. La donna ha consegnato il denaro contenuto in cassa, circa un migliaio di euro: fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza fisica durante la rapina. Il malvivente si è dileguato, probabilmente a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri, che hanno avviato le indagini, partendo dalle immagini delle telecamere installate in zona.