Gadget a luci rosse durante festa di compleanno per bambini: proteste dei genitori

Cronaca

Poggio Berni

| 16:11 - 20 Novembre 2018

Tra i gadget dati in premio, tra portachiavi, matite e altri oggetti, anche cannucce a forma di peni e una tazza, con il manico a forma fallica. L'iniziativa del bowling di Poggio Torriana, località Poggio Berni, ha scatenato le proteste di alcune famiglie. Il caso è scoppiato sabato scorso, durante una festa di compleanno di un bambino. Non tutti hanno gradito l'esposizione di quei gadget da "sexy shop", i premi per i giocatori più abili: "Quando avevamo 18-20 anni, durante le feste di compleanno, si tiravano fuori queste cose, ma eravamo tutti maggiorenni. Non possono essere messe durante le feste di compleanno dei bambini o quando il locale è frequentato soprattutto da bambini delle scuole, è diseducativo", spiega il genitore alla nostra redazione. Ad ogni modo nessuno ha protestato sul posto e gli stessi titolari del bowling hanno risposto alle proteste successive con una contro accusa, sottolineando il comportamento "bigotto" dei genitori in rivolta per le cannucce falliche. Gadget che, rassicurano, sono in metta minoranza e che sono esposti ad un'altezza tale da impedirne la visione ai frequentatori più piccoli del bowling.