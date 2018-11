Tuffi: i riccionesi Cambria, Lo Deserto e Mussoni a Roma per un collegiale con l'ex olimpionico Mazzucchi

Sport

Riccione

| 16:09 - 20 Novembre 2018

Esperienza entusiasmante per i giovani atleti della sezione Tuffi della Polisportiva Riccione, chiamati a partecipare ad un Collegiale federale a Roma. Iaria Cambria, Nicholas Lo Deserto e Nicolò Mussoni, accompagnati dall’allenatrice Alicia Carretero, hanno trascorso alcuni giorni di allenamento in compagnia di Massimiliano Mazzucchi, due volte atleta olimpionico e ora responsabile al centro Federale di Roma.

Tutto ciò accadeva mentre domenica 18 novembre a Bologna nella annuale Festa delle Società del Comitato Regionale FIN, Nicoló Mussoni e Nicholas Lo Deserto, entrambi atleti agonisti del Riccione Tuffi, venivano premiati per il raggiungimento della finalissima nazionale della scorsa estate a Riccione, inserendosi tra i dodici migliori tuffatori d’Italia.

Premiate anche le allenatrici dei Tuffi Riccione Alicia Carretero (tecnico responsabile della sezione) ed Emma Rauter. Per i risultati conseguiti a livello nazionale, premiata anche l’intera sezione Tuffi della Polisportiva Riccione guidata dal responsabile e vicepresidente della PolCom, Giorgio Gori.