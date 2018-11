A Rimini arriva la nuova cinica odontoiatrica Hdental: l'inaugurazione venerdì 23 novembre

Attualità

Rimini

| 15:44 - 20 Novembre 2018

Apre le porte a tutti i cittadini venerdì 23 novembre alle ore 16.00 HDental Rimini: una vera e propria clinica odontoiatrica con uno staff paramedico e un’equipe di dentisti altamente qualificati coordinati dal Direttore Sanitario Dott. Dario Basile-medico odontoiatra, che offre soluzioni sanitarie complete in tutte le specialità dell’odontoiatria.



Successivamente alle 18.30 si terrà il taglio nastro cui prenderanno parte autorità locali, e seguirà un momento riservato a medici, farmacisti per la presentazione dell’equipe medica, la visita agli spazi e all’area clinica dotata di 3 riuniti odontoiatrici e infine Dj Set con aperitivo.



Lo studio dentistico HDental di Rimini offre tutte le specialità dell’odontoiatria, dai trattamenti meno invasivi come la pulizia dei denti agli interventi di chirurgia complessa come la realizzazione di impianti dentali e carichi immediati eseguiti tramite la tecnica “All On Four”, tecnica di implantologia “a carico immediato”, ovvero che consente la sostituzione dei denti con una soluzione fissa il giorno stesso dell'intervento chirurgico.



Non un odontoiatra generalista dunque, ma un’equipe di specialisti, non uno studio medico tradizionale, ma una vera e propria clinica odontoiatrica che ha come punto di forza l’unione di competenze specifiche, attrezzature tecnologicamente all’avanguardia con apparecchi medicali dotati di certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001:2008; 93/42/EEC), l’utilizzo dei migliori materiali e delle migliori terapie presenti sul mercato.



Lo staff medico della Clinica Hdental di Rimini è composto di professionisti selezionati per competenza, professionalità ed esperienza, ciascuno specializzato in una particolare branchia dell’odontoiatria.



Come accade per tutte le cliniche HDental presenti sul territorio nazionale, in totale 16 aperte al pubblico e 5 in prossima apertura, ogni medico di Hdental Rimini segue con puntualità i programmi per l’aggiornamento professionale secondo le direttive della ECM (Educazione Continua in Medicina) e corsi di formazione sponsorizzati dall’Azienda.



Il centro odontoiatrico HDental di Rimini offre la prima visita gratuita ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 20.00.