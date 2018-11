Calcio C, nel girone B il Renate cambia mister: ecco Diana, Adamo il vice. Samb: preso il difensore Celjak

Sport

Rimini

| 15:37 - 20 Novembre 2018

Nuovo cambio di panchina nel girone B della serie C, il secondo per quello che riguarda il Renate, ultimo in classifica. Dopo Oscar Brevi sostituito dal vice Gioacchino Adamo, ecco arriva Aimo Diana che si avvarrà della collaborazione dello stesso Adamo (allenatore in seconda) e di tutto lo staff. Classe 1978, Diana vanta una lunga carriera da calciatore con Brescia, Verona, Parma, Reggina, Sampdoria tra le altre squadre: quasi 500 le presenze tra Serie A e Serie B e 13 apparizioni in nazionale. Da tecnico ha allenato nel settore giovanile della Feralpi Salò con cui ha poi esordito in prima squadra nella stagione 2015/2016. E' retrocesso col Melfi, ha fatto i playoff l'anno scorso con la Sicula Leonzio.

Intanto la Sambenedettese ha tesserato il difensore croato, classe ‘91, Vedran Celjak. Il calciatore, ex Sampdoria, Benevento e Alessandria.