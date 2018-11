Studente scrive all'assessore e chiede gli armadietti stile college: viene accontentato. La novità a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:07 - 20 Novembre 2018

Per una classe terza delle scuole medie Fermi di Rimini arrivano gli armadietti in stile college americano, una soluzione per 'alleggerire' gli zaini degli studenti. Essi infatti potranno riporre quaderni e libri negli armadietti, spazi a loro disposizione che potranno personalizzare anche con foto e oggetti personali, come avviene per gli studenti americani. La novità è stata annunciata in una nota dall'assessore alla scuola del Comune di Rimini, Mattia Morolli. E' stato proprio uno studente della scuola a scrivere all'assessore chiedendogli di introdurre questa possibilità: l'idea si è presto concretizzata nella realtà. La consegna è avvenuta infatti in settimana e agli studenti è stato ovviamente chiesto di custodire gli armadietti e di mantenerli sempre in ordine e funzionanti.