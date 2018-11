VIDEO: auto ripescata dalle acque del porto, all'interno cadavere di donna scomparsa. Tragedia a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:14 - 20 Novembre 2018

Si è conclusa in tragedia la vicenda della scomparsa di Nadia Ferri, 68enne impiegata in pensione, residente a Rimini, che non dava più notizie di sè dalla tarda serata di venerdì. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita, nella Fiat Punto a bordo della quale si era allontanata da casa, sommersa dall'acqua nel porto di Rimini. Sono stati i pescatori a notare qualcosa di anomalo e ad allertare, nella mattinata di martedì, le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Intorno a mezzogiorno l'automobile è stata ripescata con all'interno le spoglie della donna.