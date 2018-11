Bel gesto del Rimini Calcio: dona cinque borse di studio per allievi musicisti

Attualità

Rimini

| 13:40 - 20 Novembre 2018

Due giorni fa una delegazione del Rimini Calcio ha visitato la nuova sede di viale Italia della Music Academy Rimini. Il capitano Francesco Scotti, il team manager Adrian Ricchiuti e il responsabile marketing, Massimo Fabbri, insieme al collega del marketing Marco Girometti, hanno sottoscritto un accordo con l'Accademia per regalare cinque borse di studio agli allievi della scuola.





Le borse di studio saranno donate a fine anno, durante la consegna dei diplomi accademici. L'intento è sostenere alcuni ragazzi che hanno più difficoltà economiche - ma grandi potenzialità - a portare avanti gli studi per il 2019. Una borsa di studio per ogni settore: per i corsi di formazione con strumenti musicali e come cantanti, ma anche come Dj e Producer. La Music Academy Rimini infatti è la prima scuola di musica del centro Italia ad aver istituito questo corso specifico, in collaborazione esclusiva con Pioneer.

Co-fondatore della Music Academy Rimini, manager e produttore, Luca Red ringrazia la Rimini Calcio: “Siamo tutti molto contenti oggi. Siamo veramente uniti come realtà. Metodo e disciplina che si imparano in questa accademia sono vicini a quelli dei giocatori biancorossi. Consegnare queste borse di studio a dei ragazzi che hanno difficoltà economiche, e dar loro la possibilità di andare avanti con questi studi, è motivo di orgoglio per tutti. Ringrazio tutta la squadra, il presidente e lo staff che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Rinnovo il mio invito a tutta la Rimini Calcio: tornare a trovarci a fine anno per consegnare direttamente le borse di studio e conoscere questi ragazzi, vederli esibire”. Il capitano biancorosso Scotti è rimasto molto colpito dall'accademia: “Conosco da anni Luca Red e questa scuola è stata una piacevole scoperta. Penso che queste borse di studio possano aiutare tanti ragazzi. Questa scuola è di altissimo livello, ideata da professionisti. Offre alla città di Rimini una realtà unica per far crescere i ragazzi”.





Le sorprese per questa collaborazione non finiscono qui: la Music Academy sarà presente alla cena di Natale della Rimini Calcio con anche un concerto live.