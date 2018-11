Una serata dedicata al Boss: cantanti riminesi interpretano le canzoni di Bruce Springsteen

Eventi

Rimini

| 13:35 - 20 Novembre 2018

Una serata riminese dedicata al bellissimo album Nebraska di Bruce Springsteen.

Mercoledì 21 Novembre alla Bottega della creperia (piazza Gregorio da Rimini) un manipolo di artisti riminesi (Lorenzo Semprini dei Miami & the Groovers, Paolo Angelini, Fabrizio Flisi, Francesco Pesaresi) presenteranno "Deliver me from nowhere": le canzoni dell'album Nebraska di Bruce Springsteen oltre a qualche brano di Bound for glory, altro progetto in cui sono coinvolti, per una serata dedicata al folk americano.





Reduci dal successo dei Glory days in Rimini del settembre scorso, sarà l'occasione per riascoltare un album nella sua interezza che assomiglia ad un film in bianco e nero, uno dei più belli dell'intera discografia springsteeniana.





Nel 1982 Bruce Springsteen è all'apice del successo, inteso come sommatoria di accettazione popolare e critica; letteralmente venerato come salvatore del rock'n'roll, ha costruito la sua carriera dal nulla, con fierezza e ostinazione tutte degne del suo luogo di nascita, gli Stati Uniti d'America. È reduce dall'uscita del doppio album "The River", vera enciclopedia del rock più trascinante e genuino, la cui classicità è resa viva dalla perizia musicale, dalla sapiente costruzione testuale e soprattutto da un talento sincero (che si manifesta appieno nei torrenziali concerti), che entusiasma gli appassionati per la sua ruspante vena artistica e per l'attenzione mai sopita nei confronti degli umili e dei perdenti. Le sue storie, nonostante l'enfasi musicale a volte roboante, con gli innesti puntuali di tastiere e sax garantiti dalla E-Street Band, perlustrano l'altra faccia del Sogno Americano e ne evidenziano le contraddizioni, le dolorose seppur romantiche sconfitte di tanti reietti a fronte dei pochi vincitori sui quali si basa il fascino della promised land. Una occasione unica per riascoltare quelel canzoni, riviste in chiave personale ed alcune volte anche sorprendentemente.

Ingresso libero ed inizio alle h 21,30. Info: 3938427538