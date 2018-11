Via le barriere alla palestra Carim, finalmente accessibile a tutti. Interventi in quattro impianti sportivi di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:22 - 20 Novembre 2018

Il Comune di Rimini investe 257.377 euro per manutenzione in quattro impianti sportivi: le palestre Carim, del Volley e Rinaldi, presso la scuola Casadei, e sul pattinodromo di via Aleardi. Gli interventi sono stati concordati con le società sportive interessate e affidati ad Anthea. In particolare, per la palestra del Volley, in previsione dell'imminente apertura al pubblico, sono stati disposti piccoli interventi per migliorare la funzionalità della struttura. Alla Palestra Carim i lavori saranno finalizzati all’adeguamento della struttura che, a seguito dell’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento dei locali spogliatoio, potrà così ospitare anche le competizioni riservate a portatori di disabilità. Sia per il pattinodromo di via Aleardi che per la palestra Rinaldi gli interventi previsti saranno dedicati al fondo delle strutture, per ridare nuova funzionalità a questi luoghi di sport.