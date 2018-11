Calcio Eccellenza: Fya Riccione, mercoledì l'esordio di mister Lorenzi. C'è la Marignanese

Sport

Riccione

| 13:14 - 20 Novembre 2018

Probabilmente esordio più complicato non poteva esserci. Mister Gianluca Lorenzi (in foto), subentrato sulla panchina della Fya Riccione a Mirco Giorgi, per la sua prima da allenatore dei biancazzurri affronterà in casa (recupero della gara non giocata domenica per la convocazione di Censoni e Lunadei con la nazionale di San Marino) la lanciatissima Marignanese, in arrivo al Nicoletti sulle ali dell’entusiasmo per una classifica sorprendente che vede gialloblu proiettati nei quartieri alti.

“Si, indubbiamente i nostri avversari stanno vivendo un bel momento” commenta Lorenzi “ma da quanto ho visto in questi primi allenamenti la squadra ha voglia di riprendersi e di dimostrare il suo valore. Ci siamo guardati negli occhi, lo abbiamo fatto insieme alla società, e tutti si sono messi a disposizione di me e Iachini con il giusto atteggiamento. Nelle sedute di allenamento ho percepito la voglia di invertire un trend negativo di risultati per dare una scossa alla classifica che ci vede in ritardo”.

Si le buone intenzioni ci sono ma per il derby mancheranno due pedine fondamentali come De Luigi e Righetti perché squalificati, non sarà facile. “Si sono due giocatori importanti per la nostra difesa ma abbiamo le soluzioni necessarie per ovviare alle loro squalifiche. Servirà tanta intensità, attenzione e determinazione con la consapevolezza che possiamo costruire la nostra identità di squadra solo attraverso il gioco ed una maggiore compattezza del gruppo”

A quale modulo si affiderà? “In questo momento il modulo conta poco, ciò che fa la differenza è lo spirito con cui si scende in campo: serve corsa e intensità ma anche la giusta calma per costruire la manovra con fiducia, un risultato positivo sarebbe un gran bel traino per tutto il gruppo”. Fischio di inizio al Nicoletti mercoledì sera alle 20.30.