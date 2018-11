Natale a San Giovanni, eventi al via l'8 dicembre. Il clou è l'antica fiera di Santa Lucia

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 13:02 - 20 Novembre 2018

Il Comune di San Giovanni in Marignano si prepara al Natale con tantissime iniziative in collaborazione con Associazioni e realtà locali. Dopo gli incontri di programmazione promossi dall’Amministrazione comunale, si è attivato il tavolo di lavoro insieme a commercio ed associazionismo, che ha programmato un lungo calendario di eventi dall’8 dicembre al 6 gennaio.





Quest’anno si è scelto di mettere al centro la tradizione, i prodotti e l’atmosfera tipica del Natale marignanese, in particolare con l’Antica Fiera di Santa Lucia, in programma per 4 giorni, dal 13 al 16 dicembre, con il tradizionale mercato, i sapori e le specialità tipiche, l’artigianato, nonché animazioni, musica e teatro. Torna il Villaggio degli Elfi, che presenta “Il Ritrovo degli Elfi”, luogo di creatività, golosità e divertimento a cura della Pro Loco. Nel mese di dicembre verrà anche riproposto concorso dell’Associazione Granaio dei Malatesta, in veste del tutto rinnovata.





IL COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: “La proposta natalizia marignanese fa perno sulla millenaria fiera, perché ritrova in essa gli elementi fondamentali del Natale: sapori, scenari ed atmosfera di un tempo. Ci piacerebbe che chi visita San Giovanni durante le giornate della Fiera o il periodo natalizio, possa respirare un’atmosfera familiare ed autentica, molto vicina al vero senso del Natale. Ciò è possibile grazie all’apporto di tantissime realtà commerciali, associative, culturali, teatrali, musicali, di volontariato… che contribuiscono in prima persona mettendosi in gioco con proposte, animazioni, laboratori… Questo ci permette di affermare che il nostro sarà un Natale “artigianale”, creato a più mani con passione e professionalità, condivise e messe al servizio della Comunità, piacevolmente fruibili ed accessibili a tutti ”.