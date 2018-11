Misano, meno auto più bici e migliori relazioni sociali, incontro con gli esperti

Attualità

| 12:04 - 20 Novembre 2018

Si terrà giovedì prossimo, 22 novenbre alle ore 15, presso la palazzina Bianchini del Comune di Misano Adriatico, il seminario su “Meno auto e più relazioni sociali”, a parlarne saranno Johan Heichelmann, esponente dell’Ambasciata danese delle biciclette, e Paolo Gandolfi, architetto e urbanista, promotore della legge sulla ciclabilità in Italia.

Il tema vuole sviluppare l’idea di incrementare l'uso della bicicletta, non solo costruendo più piste ciclabili, ma anche lavorando sugli stili di vita, sulle buone abitudini, su quanto incide nelle relazioni sociali usare un mezzo di spostamento invece di un altro.

Queste considerazioni tra l'altro hanno a che fare con l'educazione degli studenti a partire da quelli più piccoli.

Misano è già impegnata e attiva su molti fronti: realizzazione di piste, istituzione di “zone 30”, creazione di percorsi guidati per accedere a scuola quali “pedibus”, attivazione del bike sharing e altre tra cui la redazione del Piano della Mobilità Urbana sostenibile.

Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dal passare a politiche attive a favore della mobilità sostenibile, attraverso il diretto coinvolgimento degli utenti, è per questo che l'esperienza di Copenaghen potrà essere molto interessante per capire cosa è stato fatto e come per arrivare ad avere più ciclisti che automobilisti, 265.000 contro 252.000, con un aumento del 68% negli ultimi 20 anni.

“Il Comune di Misano - dichiara il Sindaco Stefano Giannini - vuole arrivare entro 5 anni all'obiettivo di avere una mobilità ciclo pedonale del 20%, partendo dall'attuale 9%”.

Il seminario rientra nell'attività di comunicazione del progetto europeo Mobilitas, Interreg Med, sulla mobilità sostenibile e Ideal, Italia Croazia, sui cambiamenti climatici.