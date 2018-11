Cronaca

Rimini

| 11:26 - 20 Novembre 2018

Incidente tra tre auto a Croce di Montecolombo nella notte tra lunedì e martedì. Un 61enne di nazionalità marocchina a bordo di una Fiat Punto ha tamponato una Fiat Uno e una 600 in sosta sulla via Trebbio. Tutte e tre le macchine hanno preso fuoco a causa dello scontro. Sul posto per i rilievi e i soccorsi personale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Montefiore e il 118.