Morciano, compie dieci anni "Facciamo un pacco alla camorra": sabato cena celebrativa

Morciano di Romagna

| 10:06 - 20 Novembre 2018

“Facciamo un pacco alla camorra”. Sarà questo il grido che accompagnerà l’evento organizzato dalle associazioni ‘Passi di legalità’ e da ‘Libera – Rimini’ che si terrà sabato 24 novembre a partire dalle 20 al centro parrocchiale di Morciano di Romagna. un’iniziativa, “Facciamo un pacco alla camorra”, che nel 2018 compie dieci anni. Il pacco – dono natalizio con prodotti agroalimentari spegnerà dieci candeline. Anche in questa

decima edizione, ogni prodotto racconta la storia di una cooperativa sociale che crea opportunità di lavoro dignitoso per persone momentaneamente in difficoltà. Il costo della cena è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: Marina (3406688389); Rosella (3498094334), Franco (3456386306).