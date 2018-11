Nella notte ubriaco e vandalo danneggia auto parcheggiate a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 06:28 - 20 Novembre 2018

Un uomo completamente ubriaco ha centrato con la sua auto diverse macchine parecheggiate a Santarcangelo. I fatti risalgono a poco prima di mezzanotte di lunedì. L'uomo ha percorso via Daniele Felici in auto sbandando ed urtando i mezzi parcheggiati ai lati della strada, causando parecchi danni. I cittadini allarmati dal fracasso in strada, hanno avvisato le Forze dell'Ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi e l'identificazione del soggetto.

Foto da Facebook