Boccette, il santarcangiolese Efrem Zanotti davanti a tutti nei Master goriziana a Bagnacavallo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:19 - 19 Novembre 2018

Al Csb Ca’ Del Vento di Bagnacavallo il santarcangiolese Efrem Zanotti è il migliore del lotto dei sedici master di goriziana nella prima tappa del campionato italiano 2018/2019. Il romagnolo, al suo secondo anno nella massima categoria, ha vinto in scioltezza i primi tre incontri contro il riminese Roberto Cecchini, il bolognese Denis Morini ed il fiorentino Alessandro Logli; nel quarto incontro ha subito l’unica sconfitta contro il campione italiano Master Goriziana 2016/2017 Marco Merloni di Cesena e nel quinto ha pareggiato col neo master Andrea Polloni di Forlì per un totale di 10 punti. Con lo stesso punteggio ha chiuso alla pari il bolognese Denis Morini che però e secondo per quoziente punti. Al terzo posto con nove punti si sono attestati il già citato Merloni ed il forlivese Angelo Corbetta e subito dietro con otto punti il campione italiano master in carica Iuri Minoccheri di Forlì.

Le prossime tappe con la disputa di altri cinque incontri per volta si svolgeranno nel 2019 ad aprile e maggio.

Nella foto: da destra il presidente Asd Ca’ Del Vento Roberto Cricca premia Efrem Zanotti