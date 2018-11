Calcio giovanile, Santarcangelo: Juniores ko in casa. Esultano le squadre U17, U16 e U15

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:34 - 19 Novembre 2018

JUNIORES

SANTARCANGELO – REGGIO AUDACE 1-2

Santarcangelo: Forti, Galassi, Alvisi, Morri (1’ st Camaj), Meco, Fabbri, Galli (15’ st Novelli 21’ st Bucci), Guarino, Bernardi, Sapori, Bua (15’ st Fellini). In panchina: Ronci. All. Fusi.

Reggio Audace: Venturelli, Bonora (17’ st Dani), Zaccariello, Talarico, Albertini, Palmiero, Zani (22’ st Formisano), De Marco(32’ st Montorsi) , Dema (1’ st Ziveri), Sanat (32’ Baratta), Lusetti. In panchina: Stefanini, bettini, murataj, Kercuni. All. Bertacchi.

Marcatori: 15’ Aut. Fabbri, 18 Dema, 33’ Bernardi.

UNDER17

SANTARCANGELO – ATLETICO VISERBA 4-0

Santarcangelo: Sturniolo, Andreoli, Lonardi (1’st Dominici), Savini (15’st Ravaglia), Paganelli, Renzi, Iadevaio, Terenzi (1’st Giorretaj), Satalino (15’st Barbiani), Astolfi (15’st Guidi), Benvenuti (23’st Pignalosa) In panchina: Fusconi, Soldati. All. Manzaroli

Atletico Viserba: Monticelli, Rinaldi, Valentini (27’st Muccioli), Andreozzi, Bronzetti (22’st Antonacci), Jardagna, Zamagni (15’st Judica), Zanghi, Rodrigrez, De Ruvo (27’st Pompili), Melloni (27’st Savini). In panchina: Pasini.

Marcatori: 3’pt Benvenuti, 3’st Astolfi, 20’st Ravaglia, 23’st Barbiani.

UNDER 16





Balbi, Paganelli, Mondardini, Bellavista, Bracci, Verbarros, Ricchi, Maestri, Francisconi, Gregori. In panchina: Asavoaie, Baldacci, Zanzani, Pieri, Chianese.Fabbri, Greco (20’ st Luvisi), Rocchi, Casadio, Siboni, Guerra, Agostini, Renzi (10’ st Canarecci), Michelucci, Bertozzi (25’ st Pironi), Rossi (5’ st Pironi). All. Magnani.15’ pt Bertozzi, 36’ Renzi, 4’ st. Casadio, 35’ st. Canarecci, 38’ st. Pironi.In una giornata molto fredda il Santarcangelo) passa sul campo del fanalino di coda Virtus Cesena mettendo a segno cinque reti ma non brillando sotto il profilo del gioco. Mister Magnani ha schierato tutti i ragazzi a disposizione. Dopo il vantaggio di Bertozzi c'è voluta una parata maiuscola del portiere Fabbri per evitare il pareggio e solo al 38’ Renzi ha arrotondato il vantaggio.Nel secondo tempo Casadio, Canarecci ed infine Pironi hanno siglato le altre tre reti con cui i clementini hanno comunque portato a casa i tre punti in attesa del prossimo più impegnativo incontro col Riccione.: Casadei, Rossi, Minni, Bocca, Esposito, Bianchi, Farotti, Amati, Michelucci, Dudi, Dell’Innocenti. In panchina: Smeraldi, Bucchi, Raimondi, Pasini, Pozzi, Chiaruzzi, Piastra. All. Tacconi.5’pt Marconi, 8’pt Ghillani, 19’pt Marconi, 33’ DattaroRinaldini (1’s.t. Lanci), Nucci (15’s.t. Antonini), Marcello, Gessaroli, Guidomei, Pesaresi, Sacchini (1’s.t. Bagli), Sebastiani (15’s.t. Foschi), Capi, Giannini (1’s.t. Morgante), Pazzini (1’s.t. Petricca).Mini (21’s.t. Grassi), Franchini (1’s.t. Cappelloni), Runaj, Mainardi, Lepri (15’s.t. Campanelli), Longhi, Ribezzi (15’s.t. Ben M. Barek), Ortoli (1’s.t. Magrini), Boccagna Laezza (8’s.t. Migliarini), Semprini, Balducci (19’ s.t. Compagno).: Capi 31’p.t. 17’s.t., Pazzini 35’p.t., Giannini 35’p.t., Petricca 14’s.t., Guidomei 26’s.t. 35’s.t.