VIDEO: Missili e artiglieria contraerea nelle aree di Rimini fiera. Presentata l'esercitazione militare

Attualità

Rimini

| 17:38 - 19 Novembre 2018

Il 27 novembre in aree del quartiere fieristico di Rimini si terrà un'esercitazione delle unità dell'artiglieria controaerei dell'esercito. Nella fattispecie il 121esimo reggimento artiglieria controaerei "Ravenna" sarà impegnata nelle sedi di Rimini, Ravenna, Piacenza e Bologna. L'esercitazione ribattezzata "Cluster Action 2018" è parte di una più ampia esercitazione, denominata "Atlante 2018". Il Comandante del 2° Gruppo di Rimini, Tenente Colonnello Luca Vigna Taglianti, ha trovato l'accordo con i vertici di Italian Exhibition Group, pre la concessione delle aree, "suggellando la vicinanza del mondo militare a quello civile, in un'ottica di collaborazione e conoscenza reciproca, nella massima trasparenza e nel rispetto delle finalità istituzionali", si legge in una nota del 121esimo reggimento artiglieria controaerei "Ravenna".