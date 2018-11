Con i bilanci in rosso la provincia non ce la fa: la strada Marecchiese torna di competenza dell’Anas

Attualità

| 16:27 - 19 Novembre 2018

La Strada Provinciale 258 "Marecchiese" torna di competenza dell'Anas, a seguito della procedura avviata dal Ministero delle Infrastrutture con il piano di riclassificazione della rete nazionale delle strade. La Marecchiese, strada provinciale, fa il suo passaggio alla rete nazionale: era tra le strade riclassificabili e la Provincia di Rimini ha colto la palla al balzo. Con i bilanci sempre più in rosso, l'ente provinciale non poteva garantire tutte le operazioni di manutenzione di questa importantissima arteria stradale. Spiega il presidente Riziero Santi: "Anas si farà carico della gestione e della manutenzione della SP258, mettendo a disposizione cifre molto interessanti, capaci finalmente di garantirne una corretta e costante manutenzione". I km nel territorio provinciale riminese sono 47,78. Una buona notizia per i cittadini riminesi, che si aspettano una riqualificazione della Marecchiese, costellata da buche e da rattoppi. Il passaggio sarà completato nei prossimi mesi.