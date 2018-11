Calcio giovanile, Gabicce Gradara: pari della Juniores, sorridono gli Allievi. Giovanissimi sconfitti

Sport

Gabicce Mare

| 16:27 - 19 Novembre 2018

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta il bilancio settimanale delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara. Ora il campionato Allievi e Giovanissimi si ferma per due settimane, poi scatterà la seconda fase.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Mondolfo 1-1

Finisce in parità la sfida del campionato Juniores. La partita si mette subito in salita per la squadra di Ferri: al 7' ospiti in vantaggio su autorete maturata a causa di un'incomprensione tra difensore e portiere. La rete dà entusiasmo al Mondolfo che si mostra più pimpante. Al 20' Alessandrini si fa trovare pronto su pericolosa conclusione dal limite. Nella ripresa il Gabicce Gradara entra in campo con un piglio diverso e trova subito il pareggio. Al 4' Cardinali pareggia i conti trasformando in rete una palla vagante; la squadra di Ferri insiste nella ricerca del raddoppio ma non lo trova. L'occasione più propizia capita a Merli che nell'area piccola calcia a lato da buona posizione. In precedenza, al 20' il Mondolfo si era fatto vivo con una conclusione su cui Alessandrini non si fa sorprendere. Prossima partita sabato sul campo della Forsempronese (ore 15).

GABICCE GRADARA Alessandrini Cardinali Galli Galaffi, Silvagni, Pennacchini, Tardini (30' st. Lucarelli), Misac (1' st. Pedini), De Mattei (22' st. Merli), Pettinelli (20' st. Ricci), Mboup. A disp. Teneggi, Abbati, Fulvi. All.Ferri

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Vismara 2-1

Bella vittoria della squadra Allievi allenata da Magi. Succede tutto nella prima frazione. I padroni di casa dopo una fase iniziale di studio crescono nel rendimento e vanno in gol con Magi: su un lancio taglio in area e diagonale alla sinistra del portiere che non perdona. Sulle ali dell'entusiasmo arriva il raddoppio su una bella azione finalizzata al meglio di Granci, protagonista di una efficace azione personale: dopo uno scambio in area, conclude in maniera vincente con tiro alla sinistra del portiere. Il Vismara accorcia le distanze su un errore dei padroni di casa, che perdono palla. Nelle ripresa il Gabicce Gradara tiene in pugno il match e sfiora il tris con Magi e Ferretti che si presentano soli davanti al portiere. La prima fase è conclusa, il campionato ora si ferma per due settimane.

GABICCE GRADARA Gabellini Marco (15' st.Gabellini Luca), Babolin (14' st. Zangheri), Reginelli (1' st. Oliva), Della Chiara, Tardini, Ugoccioni, Piazzagalli (28' st. Baldini), Gaudenzi, Ferretti (28' Pelinku), Magi Granci. All. Magi.

GIOVANISSIMI

Vismara - Gabicce Gradara 2-1

Sul campo del Vismara sconfitta di misura della formazione Giovanissimi (foto) guidata da Campanelli. Primo tempo di marca Vismara a segno due volte a causa di due disattenzioni all'11 e al 23'. In mezzo un'occasione per gli ospiti che Simoncelli non ha sfruttato. Nella ripresa più convinto il Gabicce Gradara subito a segno (3'): lancio di Cecchini per Giacchetti che entra in area e in diagonale sul secondo palo trafigge il portiere in uscita. Il Gabicce Gradara gioca una buona partita ma non riesce a trovare lo spunto vincente neppure nel forcing finale. Nel recupero Simoncelli Elia viene espulso per proteste. Ora il campionato si ferma per un paio di settimane. Le prime due accedono alla fase regionale, le altre - tra cui il Gabicce Gradara - partecipa alla seconda fase provinciale.

GABICCE GRADARA Simoncelli Riccardo, Caico, Giulietti, Ferraro, Del Bianco, Shehu, Magi Alberto, Magi Andrea, Cecchini, Giacchetti, Simoncelli Elia. Nella ripresa sono entrati: Francolini, Galli, Trufelli, Annibalini, Gabellini. All. Campanelli.