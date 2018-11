Rimini Calcio prepara la sfida alla Virtus Verona: martedì al via gli allenamenti al Neri

Sport

Rimini

| 15:07 - 19 Novembre 2018

Ancora una settimana tipo prima del vicino tour de force di fine anno per il Rimini che domani, dopo il prezioso pareggio corsaro conquistato a Ravenna, comincerà la preparazione in vista dell'importante sfida casalinga con la Virtus Verona. Domani pomeriggio, al "Romeo Neri", la truppa biancorossa sarà al lavoro agli ordini di mister Leo Acori e dello staff tecnico. Mercoledì, come di consueto, è in programma una doppia seduta. Da giovedì e sino a sabato, giorno della rifinitura, i ragazzi in maglia a scacchi si alleneranno la mattina, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo.