Morciano, spettacolo di Monica Guerritore: prosegue la corsa ai biglietti

Eventi

Morciano

| 14:38 - 19 Novembre 2018

Prosegue la corsa ai biglietti in vista dello spettacolo «Giovanna d’Arco» di Monica Guerritore, in programma il 23 novembre prossimo nell’auditorium della Fiera (via 25 Luglio). La platea ha ormai registrato il tutto esaurito, ma restano ancora a disposizione dei posti in gradinata. Le prevendite online sono disponibili sul sito www.liveticket.it, oppure potranno essere acquistate anche presso la biblioteca ‘G. Mariotti’ solamente nella giornata di domani, martedì 20 novembre, dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni: 3334593518 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Oppure pagina Facebook: «Blu Morciano – teatro e persone».BLU Morciano - teatro e persone