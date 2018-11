Verucchio in festa per i 100 anni di nonna Maria. Il segreto? "Credere nei valori della famiglia"

Attualità

Verucchio

| 14:34 - 19 Novembre 2018

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni grazie anche alla presenza della Sindaca di Verucchio Stefania Sabba e del consigliere alla cittadinanza attiva Davide Ronchi. Domenica 18 novembre, ben quattro generazioni, per un totale di 70 persone, si sono ritrovate al Ristorante Squadrani di Rimini per festeggiare i 100 anni di nonna Maria, classe 1918. La prima guerra mondiale era appena terminata ed il 13 novembre lei nasceva. Una vita non facile quella di nonna Maria, originaria di Coriano e residente a Verucchio da circa 40 anni: rimasta vedova molto giovane, ha praticamente cresciuto da sola, con sacrifici e polso, le tre figlie: Anna Maria, Luciana e Marisa Bernardi. Alla domanda della Sindaca sul segreto della sua splendida forma, emozionata accanto al compagno Luigi Bollini (96 anni), Maria risponde "fare del bene a chi ne ha bisogno e credere nei valori della famiglia. Ha visto quanti siamo oggi?" Grazie nonna Maria e ancora tanti tanti auguri da tutta l'Amministrazione comunale!