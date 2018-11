Apre a Rimini punto vendita Smoll: inaugurazione con omaggi e due blogger 'regine' di Instagram

Attualità

Rimini

| 14:01 - 19 Novembre 2018

Smoll, la catena di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa con sede a San Marino, inaugura a Rimini il suo trentunesimo punto vendita e il primo della città.





Il nuovo negozio in via Circonvallazione Occidentale 136, a pochi passi dal Ponte di Tiberio, aprirà alle 8.30 di sabato 24 novembre 2018 con una grande festa d’inaugurazione.





Al taglio del nastro, che si terrà alle ore 11.30, oltre all’amministratore dell’azienda Marco Meloni, saranno presenti il responsabile vendite retail G.Paolo Bargnesi, il responsabile sviluppo franchising Simone Sedioli e il responsabile marketing Francesco Manfredi della Meloni spa di San Marino, gruppo fondatore e ideatore della catena Smoll.







In occasione della giornata di apertura, Smoll con un omaggio a scelta tra una maschera viso e un profumatore ambiente, propone tante interessanti promozioni su vari settori merceologici.







Ad accogliere la clientela, insieme alle 10.000 referenze presenti tra i prodotti per la pulizia della casa, bellezza e igiene personale, le beauty personal shopper @biancarora (dalle ore 9.00 alle 12.30) e @giuliatassini (dalle ore 16.00 alle 19.00) che forniranno preziosi consigli per una perfetta beauty routine. Biancarora, al secolo Bianca Piatti, e Giulia Tassini, sono due giovani blogger seguitissime sui social che hanno fatto della loro passione per il beauty un lavoro, diventando prima youtuber poi instagramer di successo.







“Stiamo attuando una forte politica di espansione caratterizzata sia da punti vendita diretti che in franchising, il nuovo negozio di Rimini, il più vicino a casa, con 10.000 articoli per garantire alla nostra clientela un ampio assortimento vuole proseguire il nostro piano di sviluppo sul territorio” commenta G.Paolo Bargnesi che prosegue “Nei negozi Smoll si possono trovare prodotti che utilizziamo quotidianamente, ma anche marchi per uso professionale; vantiamo, inoltre, ben tre importanti servizi per il cliente: vendita in negozio, vendita online e Smoll Drive, l’innovativo servizio che permette al cliente di scegliere i prodotti comodamente da casa, ordinarli e passare a ritirarli in negozio”.







“L’obiettivo di Smoll è fornire alle nostre clienti un’esperienza d’acquisto diversa, un servizio di consulenza professionale e offerte profilate in base ai propri gusti e consumi”, conclude Francesco Manfredi.







Il punto vendita di Rimini è solo una delle tante tappe di crescita della Meloni, azienda che vanta una lunga storia. Il tutto ebbe inizio agli inizi degli anni ’60 quando i genitori di Paolo e Marco Meloni, attuali titolari, decisero di rilevare un piccolo spaccio alimentare a San Marino. Con tanto lavoro, volontà, determinazione e una vita dedicata al commercio, l’azienda è cresciuta ed è diventata un’impresa moderna in cui tradizione e innovazione si fondono.







Smoll Rimini rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 19.30.