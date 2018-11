Calcio Femminile, esordio con pesante sconfitta per la Vis Pesaro

Sport

Pesaro

12:19 - 19 Novembre 2018

Pianeta Vis Pesaro Calcio Femminile, esordio amaro per la prima squadra biancorossa, che vede cedere il passo al Picchi San Giacomo per 5 reti a 0, le parole dopo gara del tecnico pesarese Orazi: "È iniziato il campionato ma più o meno noi siamo rimasti a Pesaro. Risultato un po' troppo severo ma, probabilmente, guardando i numeri di tiri in porta delle due squadre, poteva essere più clemente, ma il calcio è così!!! Abbiamo giocato contro la squadra che ha vinto il campionato la scorsa stagione. L'inizio del match è stato equilibrato, con alcune occasioni da una parte e dall'altra. Ci hanno annullato un gol per fuorigioc,o sul risultato di 0-0, ma aspetto principale, è che non abbiamo avuto il giusto approccio mentale, per portare a casa il risultato dobbiamo sicuramente essere più aggressive e concentrate, dal prossimo allenamento lavoreremo per questo!

Subito con la testa alla prossima partita per migliorare e rientrare in carreggiata!"

PICCHI SAN GIACOMO: Venanzi, Arcangeli Conti, Simoncelli, Congiu, Carsetti, Checchè, Ottaviani, Rancati, Pacifici, Federiconi, Lupi. A disp. Marcucci Camilla, Gherardi, Rustani, Dominici. All. Giulio Falchetti.

VIS PESARO: Bailetti, Ciamaglia, Marcucci, Lee, Cataluffi, Venerandi (K), Marchionni, Ferri, Cinti, Livi, Errighi. A disp. Maroccini, Gambini, Jimenez Isabella, Radi, Capriotti, Bellucci, Venturini, Jimenez Valentina, Malerba. All. Daniele Orazi.

Prossima gara domenica 2 dicembre con Macerata ore 15.30 sul manto del Gino Vitali Villa Fastiggi.