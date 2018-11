Riccione, nuovo front office per la Polizia della Perla Verde

Attualità

Riccione

| 11:58 - 19 Novembre 2018

Per rispondere in maniera sempre più efficiente ai bisogni dei cittadini, il corpo di Polizia Locale di Riccione ha riorganizzato il servizio di front- office. Un rinnovato luogo fisico di ricevimento che si affaccia direttamente all’utenza con uno spazio aperto, senza muro divisorio e con un grande monitor multilingue di 50 pollici consultabile per fornire, in tempo reale, informazioni di viabilità e pubblica utilità. In maniera agile, snella e accogliente gli operatori della Polizia Locale svolgeranno funzioni di accoglienza al pubblico fornendo servizi di primo livello per inviare i cittadini, a seconda dei casi, agli uffici specifici e approfondire pratiche di diverso livello.

“ Sburocratizzare e migliorare ulteriormente la comunicazione con i cittadini - afferma l’assessore alla Polizia Municipale On. Elena Raffaelli - è importante per eliminare ogni barriera che si può interporre con chi si relaziona quotidianamente con gli operatori. Non a caso, il muro divisorio che ad oggi era presente all’ingresso della sede della Polizia Locale, è stato sostituito da uno spazio completamente rinnovato con l’inserimento di personale che seguirà una formazione specifica per rispondere nella maniera più efficiente possibile alle richieste dei cittadini”.

L’allestimento del nuovo front - office rientra in un progetto regionale, che tramite partecipazione ad un bando, è stato finanziato al 50% dell’investimento complessivo.

Sul versante di una continua trasparenza dell’operato svolto giornalmente dagli agenti della Polizia Municipale in ogni settore di competenza, si posiziona l’uso capillare e costante dei social network in uso ( Facebook, Twitter, Instagram) dallo scorso anno.

Nella sede della P.M. è inoltre possibile navigare in internet con wifi gratuito, come per le altre sedi comunali, nell’ottica di una fruibilità delle rete anche fuori casa. Un servizio che va a favore dei cittadini, in particolare, di chi usufruisce dei nuovi strumenti tecnologici.

Nella foto l'assessore Elena Raffaelli e il Comandante Polizia Locale Giampaolo Marullo